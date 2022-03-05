桃園咖啡莊園節5日在桃園市龜山區良美農場舉辦。（業者提供）

桃園咖啡莊園節5日在桃園市龜山區良美農場舉辦，業者陳瑄錡說，桃園咖啡種植面積約20至30公頃，正在起步階段。她說，這幾年桃園咖啡種植產業開始蓬勃發展，以復興最大宗，雖然獲利空間不大，但大家都希望能讓民眾品嚐在地咖啡。

陳瑄錡說，約10年前有客人從南部購買100棵咖啡樹，才發現自家土地不適合，詢問農場意願，家人也愛喝咖啡，開始學栽種咖啡樹。她說，這幾年桃園咖啡蓬勃發展，目前已有20至30公頃。市府看到桃園咖啡農努力，決定舉辦桃園咖啡莊園節。

台灣咖啡烘豆實力堅強，但栽種咖啡尚未盛行，提到國內咖啡競爭力，陳說，找不到人採果是一大問題，主因是咖啡果採只能以人工，而國內時薪過高，以桃園為例，幾乎沒人雇工採果，都是業者自己處理，產量自然起不來。

她也說，桃園咖啡農幾乎是兼職，主要是希望讓民眾有在地咖啡可以喝，也可以藉由咖啡產業鏈，讓愛好咖啡的民眾，能夠了解咖啡豆製成，接觸從採果開始，到日曬、水洗、蜜處理再到烘豆等過程。

桃園咖啡莊園節4日開始，為期7天，將有認識咖啡果、手工炒豆DIY、磨豆學問、手沖體驗等農事體驗，也有小旅行、咖啡知識等講座，讓民眾更知道咖啡產業鏈。