阻詐有功平鎮警表揚金融機構、超商協助阻詐。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市平鎮警分局分局長吳明彥9日代表桃園市政府警察局局長陳國進至中國信託南中壢分行及全家便利商店中庸店，公開表揚協助阻詐有功人員，除頒發感謝狀及商品禮券外，並感謝他們協助攔阻民眾遭詐，積極守護民眾財產的安全。

中國信商業銀行南中壢分行林姓襄理，日前受理劉姓民眾臨櫃匯款時，發現民眾匯款態樣有異，疑似遭詐，立即主動關心提問，並通報員警到場協助處理，成功阻止民眾匯款。另全家便利商店中庸店陳姓店長，日前發現民眾疑似遭點數儲值詐騙，即時通知員警到場查處，順利守住民眾財產安全。

吳明彥表示，近來詐騙手法多為假投資、假購物、假檢警及假交友詐騙等類型，為防止民眾遭詐騙集團詐騙，警方積極與轄內金融機構及超商建立聯防機制，共組防詐通報網，加強宣導反詐最新資訊，並請行員及店員如遇民眾疑似遭詐騙情形，立即通報警方派員到場處理，以維護民眾財產安全。

警方也呼籲，民眾如遇疑似詐騙情形，請立即撥打防詐騙諮詢專線165或撥打110報案；金融機構及超商人員如遇民眾疑似有遭詐騙狀況，可積極主動通知警方到場協助，提升攔阻詐騙成功率。