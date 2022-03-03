彰化縣51歲顏姓男子擺攤賣水果為業，前年初因不滿泰國籍移工在路邊草叢隨地撒尿，上前爭執後大打出手，連勸架的賴男也加入混戰，三人全掛彩，還吃上官司；顏男遭彰化地院簡易庭法官依傷害、公然侮辱兩罪判處應執行拘役60日，經上訴後改判應執行45日確定。

顏姓男子平日在鹿港鎮擺路邊攤賣水果為業，前年初1月11日晚間9點多，正值大家準備收攤時刻，顏男看到泰籍移工朋男在路邊草叢裡尿尿，感到不滿，趨前理論。

朋姓移工來不及回話，褲頭拉鍊剛拉上轉頭就被打，兩人一路從路邊扭打到路中央，顏男壓在朋男身上，雙手直掐著對方脖子，朋男也不甘示弱，反抗之餘一記重拳直擊顏男鼻樑，當場鼻血四濺鼻骨骨折。

隔壁攤商賴姓兄妹見狀，賴女先是主動上前勸架，想把顏男拉開，不料顏男怒氣沖天，還想繼續追打，轉頭大喊賴女別擋路時，竟把含有血水的口水吐了賴女滿臉和衣服，賴男見妹妹好心勸架反遭吐口水，氣得上前一腳就踹向顏男屁股；朋姓移工見顏男跌倒在地，拔腿就跑，還不慎摔倒右手掌骨折。三方紛紛鬧上警局，並至醫院驗傷，對彼此提告。

去年4月彰化地院簡易庭法官根據警詢筆錄，審理後依傷害罪判決顏男拘役55日及公然侮辱罪10日，合併應執行60日；朋姓移工傷害罪55日、賴男傷害罪35日，均得易科罰金。

其中，顏男不服提出上訴，強調不是故意對賴女吐口水，也不是他造成移工摔斷手，還辯稱自己沒還手是移工打他。不過朋姓移工反駁，大部分外籍移工都是在草叢旁尿尿，他因為被打才會反抗，雙方互毆時顏男還扯斷他脖子上的金項鍊，他撿起後趕緊跑去超商附近的泰國商店，請老闆帶他就醫。

彰化地院刑庭法官審理後，認定顏男為故意對賴女吐口口水行為，駁回上訴；但經調閱病歷資料，確認移工是酒後自樓梯階梯跌落受傷，並非顏男追打造成，因此改判顏男應執行拘役45日確定。