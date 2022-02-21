兩江醫院設置方錐形採光裝置，相當罕見。（台北市文化局提供／張立勳台北傳真）

1923年創建的北市迪化街「兩江醫院」，特別設計方錐形採光裝置，自2樓引入自然光到1樓手術室，非常罕見，此外，建物保有舊時木造隔間、材料與樣式，具高度歷史價值，台北市文資會21日審議，獲委員一致同意指定為市定古蹟。

兩江醫院所有權人在2020年7月向北市文化局申請文化資產保存，去年邀集文資委員會勘，初步認定具文化資產價值，建議指定為古蹟。

專案小組委員指出，建築原有使用方式為第一進為診間，第二進1樓為手術室，上方有方錐形採光裝置，非常少有。

委員表示，3樓立面有仿「哥林斯」希臘柱頭，1樓騎樓柱上有「牛腿」裝飾，正立面橫楣有泥塑的「兩江醫院」字樣，建物保有舊時木造隔間、總舖床、櫥櫃等室內裝修元素，可見證當時空間使用樣貌。

兩江醫院主人是日據時期台灣總督府醫院內科部醫師江景勤及外科部醫師江立托，後來江立托前往新加坡開業，醫院就由江景勤個人執業，而江景勤是屏東六堆客家著名文人江昶榮後人，相當有聲望，江景勤在大稻埕懸壺濟世讓江家傳奇繼續流傳下去。

文資會今審議，江景勤長孫江世元到場表達意見指出，房子有獨特的採光方式，方錐形裝置很幸運被完整保存，較可惜的是手術台不在了，盼指定為古蹟後，未來會配合文化局修復再利用，並盡量把過去文獻呈現出來，最後17名委員皆同意指定兩江醫院為市定古蹟。