國內疫情趨於穩定，中央流行疫情指揮中心今宣布，3月1日起調整長照機構探視及醫院探病規定，除台北市、新北市、桃園市及高雄市外，其餘縣市重新開放探病及探視，須出示3日內自費採檢陰性證明，如已完成3劑疫苗接種者則免除篩檢。

醫院及長照機構3月起開放探視。(圖／指揮中心提供)

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，3月1日起，除台北、新北、桃園、高雄仍暫時維持「僅例外情形可探病及探視」，其他縣市則開放「有條件探病及探視」，條件大多和先前公布的相同。

醫院方面，探病時段為每日固定1時段，每名住院病人每次至多2名訪客為原則，有條件開放加護病房、安寧病房、呼吸照護病房(包含RCC)、精神科病房、慢性病房及兒童病房等區域，及有身心障礙、病況危急者探病。長照機構方面，按照先前管理原則，包括每次訪客人數不可超過3人、需事前預約等。

羅一鈞指出，本次調整措施和之前不同的在於「免篩條件」，先前是完整接種2劑達14天以上免篩檢，現在將規定加嚴，須完成第3劑接種滿14天以上，才能免除篩檢；或者是曾在3個月內確診病符合解隔離條件者，也可免除隔離，其餘探病或探視者皆須出示3天內自費檢驗陰性證明。