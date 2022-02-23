2019年擔任陸軍志願役中尉排長的李姓男子，3次偽造醫院的診斷證明書向連長請病假共16天，連長因查覺有異到醫院調查後發現李的犯行，台中地方法院依意圖免除職役詐偽罪將李判囚1年2月，他提上訴因逾期遭駁，再提上訴被最高法院駁回定讞。

李男從2016年在陸軍機械化步兵營任排長，2019年11月12日遭撤職停役，他因個人家庭因素，為求免除請假期間之職役，在2019年8月及9月間，陸續下載醫院診斷證明書圖片檔案後，再透過電腦修圖軟體將該圖片檔案上之姓名、身分證字號等年籍資料，變更自己的。

李男變造診斷證明書圖片檔案後，以LINE通訊軟體傳送給廖姓連長，致使部隊誤以為他患有腫瘤共讓他請假3次、16天病假，後來廖姓連長心生懷疑，前往醫院欲探視李，但未見到李本人，且經函詢醫院結果得知李未到醫院就診，李男遭檢方起訴。

台中地院審酌李男身為志願役軍官，未能重法守紀，變造虛偽不實之診斷證明書、掛號紀錄，向部隊長官申請病假，嚴重破壞兵役之公平性，且危害軍隊戰力及國家安全，所為實不足取，判刑1年2月，他提上訴因逾期遭台中高分院駁回，又上訴後被最高法院駁回確定。