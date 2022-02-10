台南市今天維持零確診，不過，台南市衛生局公布新增一起確診者足跡，高雄市確診個案40多歲女性，案19435，Ct值25.6，為無症狀患者，曾於2月5日到安平區古堡街47號的正合興蜜餞行，涉足場域已完成清消，並匡列2位蜜餞行店員自我健康監測，2店員經快篩檢測，皆為陰性，衛生局表示，將持續督導店家加強防疫措施。