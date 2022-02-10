高雄確診女5日曾赴安平買蜜餞 2店員遭匡列快篩結果出爐 15:392022/02/10 中時 曹婷婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南市新增一起確診者足跡，涉足場域已完成清消。（台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南市今天維持零確診，不過，台南市衛生局公布新增一起確診者足跡，高雄市確診個案40多歲女性，案19435，Ct值25.6，為無症狀患者，曾於2月5日到安平區古堡街47號的正合興蜜餞行，涉足場域已完成清消，並匡列2位蜜餞行店員自我健康監測，2店員經快篩檢測，皆為陰性，衛生局表示，將持續督導店家加強防疫措施。 信義區勤業會計事務所員工確診 北巿擴大匡列 柯文哲15：30說明 北市信義區爆足跡 會計事務所員工確診 初五起連進公司3天 #新冠肺炎 #台灣 #蜜餞 #匡列 #店員 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 旗津萬人篩檢全陰性 大鬆一口氣 04:102022/02/08 焦點要聞 確診引水人匡列197人全陰性 陳其邁：排除陸上感染 15:262022/02/07 生活 新莊好市多爆確診者足跡 她收匡列簡訊哀號 衛生局回應了 08:372022/02/10 生活 傳裁員200餘人 遠東SOGO嚴正否認 高雄店轉型調整人力 09:362022/02/10 財經 雙北、桃園確診全校停課14天 陳時中：嚴格了點 14:542022/02/09 生活 桃園2職場群聚 須符3條件才復工 04:102022/02/07 焦點要聞 全聯結帳推新功能 婆媽一面倒狂讚：太方便 11:312022/02/10 生活 疫情若穩定 雙北將如期開學 04:102022/02/06 焦點要聞 彩券行女店員疑騙阿伯5千元還PO網 遭肉搜刪文道歉：會還錢 12:122022/02/06 社會 50嵐店員「鞋子丟鍋裡煮」 總部開鍘2員工、該門市即刻停業 20:312022/02/07 生活 阿北初四刮中1200萬 問完「大獎去哪領」淡定散步回家 12:252022/02/08 財經 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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