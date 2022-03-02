俄烏衝突爆發後，許多戰爭畫面在網路瘋傳，事實卻被證實是假的。而日前有網路熱傳一位頭包著紗布、留著滿臉血的婦女照片，並被全球多家媒體使用報導，後來卻傳出該張照片是「舊圖」被拿來再利用。不過，事實查核中心經過搜尋確認後，昨（1）日表示該張照片的女子確實是本次戰爭下的受害者。

2月24日俄烏衝突爆發後，一名留著滿臉血、頭包著紗布的婦女照片被國際各媒體多次使用進行相關報導，不過近日卻傳出該照片其實是2018年某起瓦斯爆炸案拍攝的照片，媒體是使用舊照片進行假報導，此說法甚至在網路上引起瘋傳。

事實查核中心嚴加審核後發現，該名婦女是烏克蘭女教師奧蓮娜（Olena Kurilo），俄羅斯在發動進攻的首日進行空襲，一面鏡子從被炸毀的公寓大樓中落下，造成奧蓮娜受傷，攝影記者施萬（Wolfgang Schwan）拍下後，將照片提供給土耳其新聞通訊社「安納杜魯新聞社」。

除此之外，奧蓮娜也曾接受歐洲新聞台（euronews）訪問，相關影片推特上都搜尋得到，證實此照片中的民眾確實是因為俄羅斯空襲受傷，宣稱其是舊照片的謠言才是錯誤訊息。