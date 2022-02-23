加州是美國思想最前衛的州，當地的反核聲浪從1970年就沒有中斷，其間還有幾十人因過激抗爭而被捕。這使得加州多數的核電廠選擇按時除，如今只剩惡魔谷核電廠(Diablo Canyon Power Plant)，它將在2025年結束工作。然而現在情況似乎出現改變，聖路易斯-奧比斯波郡(San Luis Obispo County)的郡議會做出一項決議，請求州政府延長惡魔谷核電廠的運作。

世界核能新聞(WNN)報導，2月15 日，郡議會通過麻州理工學院核工程教授雅各布‧波昂傑諾(Jacopo Buongiorno)的請求信，他要求該郡向州長辦公室提出動議，敦促加州州長與太平洋瓦電公司(PG&E)合作，提出惡魔谷核電廠的延役申請。郡議會的5名審核員，以3票贊成1票反對通過，另1位曾在PG&E公司任職，因此他雖然表示支持，但為避免落人口實而選擇不投票。

PG&E集團曾於2016年8月提出魔谷核電廠的延役申請，可惜的是，當時並不受重視，駁回了申請。這使得在法律層來來說，1號機將於2024年11月停機，2號將2025年8月停機。

波昂傑諾在去年11月發表的一項研究報告，指出惡魔谷核電廠幫助加州應對氣候變化挑戰有著重要貢獻，未來也有巨大潛在價值，比如它在海水淡化、製氫氣方面都是很容易的事。研究指出，就算新能源開發不順，只要該核電廠維持運作，對於減少電力部門的碳排放，就已經為納稅人節省數十億美元的費用，還能減輕為了開發可再生能源生產，而造成的大面積土地使用。

去年波昂傑諾組織了70名科學家寫封聯名公開信，要求州政府不要關閉惡魔谷核電廠，這些科學家各領域都有，包括氣候科學、海洋生物學、空氣污染研究、能源、行星科學和土地保護，其中包括美國前能源部長朱棣文(Steven Chu)和著名科學史作家理查羅德斯(Richard Rhoades)。

另外可喜的是，除了學者以外，加州開始出現年輕一代的核能支持者，去年12月4日，數百名核能支持者集合在聖路易斯-奧比斯波郡地方法院前，訴求核電廠延役。核能活動家伊莎貝爾•波梅克 (Isabelle Boemeke) 說：「關閉惡魔谷核電廠，就相當於淘汰加州近一半的太陽能電池板。」