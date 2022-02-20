北京冬季奧運即將結束前，行政院長蘇貞昌迅速發難，公開指責代表台灣的競速滑冰選手黃郁婷，認為她的言行「極為不當」，並要求教育部、體育署針對其不當言行進行調查，並為適當之處分。

北京冬奧前2周，在美國進行賽前訓練的黃郁婷在她個人IG上，貼了一段身著大陸隊制服的影片，還表示非常期待這場盛會，語氣中盡是期待和興奮之情，渾然不知一場腥風血雨即將展開。

影片貼出後黃郁婷受到排山倒海的攻擊，除了綠營側翼瘋狂出征之外，民進黨政治人物也沒放過她，如民進黨台北市議員梁文傑說：「不管她得第幾名，都當作不存在」，冷血至極。「制服風波」後，綠營要求中華奧會撤換掌旗官黃郁婷，甚至有人要求體育署取消她的參賽資格。不過，中華奧會和體育署都決定按照原訂計畫進行。

然而，網路攻擊卻越演越烈。黃郁婷雖表示希望能專注比賽、不要受影響，但情況顯然不是如此。黃郁婷的父親兼教練黃錦龍表示，冬奧期間黃郁婷因爭議心情低落、幾乎毫無食欲；黃也自認成績並不理想。甚至比賽結束後風暴仍未收場，蘇貞昌直接點名修理，教育部忙不迭地指責黃郁婷有「兩大罪狀」，難逃懲處；連總統蔡英文也透過發言人張惇涵表示，「支持行政院採取必要的調查檢討及處分。」

黃郁婷貼出穿著大陸好友贈送隊服的影片，或許讓部分綠營人士感到不舒服，但確切來說，她違反了什麼法令？民進黨立委黃國書說，目前無法可管，因此他呼籲體育署盡速修正《國家代表隊選手參賽處理辦法》，未來當國家代表隊選手出現「損及團體形象或國家榮譽的不當行為」，即應取消其選手資格；行政院發言人羅秉成也轉述蘇揆的指示，要體育署「建立機制，作為日後國家代表隊成員對外言行可遵循的規範。」

換言之，行政院也清楚，目前根本沒有適當的法令或規定，可以因「在練習時穿大陸隊制服並將影片貼上社群媒體」而處分黃郁婷，必須修改法規方可「定罪」類似行為。既然如此，蔡政府此刻憑什麼處分？政府依法行政，當權者豈可以好惡為由進行超越法令的行為？

有人認為，黃郁婷除了制服風暴，還有網路的不當發言犯下眾怒。在比賽期間上網回應網路攻擊，黃郁婷確實不智，但問題是，1450的火力，連副總統賴清德都難以承受、不得不公開求饒，黃郁婷受到瘋狂網攻，豈能不想回擊自清？

老實說，承受如此巨大的壓力，黃郁婷能撐著把冬奧比完，已經很了不起；過去兩、三個禮拜，當綠營側翼、綠媒、綠營政治人物霸凌黃郁婷時，府院高層可曾出面約束、還給運動員一個單純的比賽空間？如果那些攻擊的言論可暫時休止，相信黃也不需要一再發言，以致連連失言。蔡英文、蘇貞昌要將心比心，不是黃郁婷失控，而是網軍太凶殘。

何況蔡英文不是曾經說過，「我當總統一天，沒有人需要為他的認同而道歉！」對黃郁婷的秋後算帳可休矣。

（作者為作家）