國巨（2327）21日盤後公告，2月18日高雄楠梓廠區員工1431名已完成全員PCR及快篩檢測，檢測結果皆為陰性。

國巨表示，2月20日針對與該名確診同仁在工作場域密切接觸員工9人，以及其它鄰近工作場域員工匡列391人執行第二次PCR檢測，PCR採檢結果亦皆為陰性。

國巨也表示，廠區其餘員工本週將執行兩次的居家快篩，以確保公司營運安全無虞。

此事件不影響公司整體營運及生產，相關細節以政府公開資訊為主，後續處理遵從中央疫情指揮中心及高雄市衛生局指示。