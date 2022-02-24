中央流行疫情指揮中心今(24)日表示，依據春節前後本土疫情趨勢，考量國內本土疫情已穩定可控，自3月1日起暫停本島5處機場及2處港口篩檢站之運作及健康聲明書之填寫。

指揮中心說明，因應今年春節前國內疫情升溫，為避免疫情自本島擴散至離島，自1月29日起松山、台中、嘉義、台南、高雄等5處有航班往來澎湖、金門與馬祖等離島的機場，及基隆、高雄等2處有船班往來離島之港口，均設置篩檢站，旅客搭乘國內航線及船班前往離島時，應於搭機/船前填寫「健康聲明書」，現場有症狀者暫緩搭機/船，並搭乘防疫計程車至醫院採檢；搭機/船時無症狀，但過去14天有疑似症狀者，均需至篩檢站進行快篩，篩檢結果為陰性者始可搭機/船，若持搭機/船當日或24小時內之快篩陰性或PCR陰性報告，得免快篩；無症狀旅客亦可自願篩檢。

指揮中心統計，上述篩檢站自1月29日設立迄今，機場及港口全面投入人力，並每日動員保全、清潔消毒、航警、志工、防疫車隊等上百名人力，進行宣導、現場秩序維護、動線調整、環境清消、審視健康聲明書及協助旅客執行快篩等作業。截至昨(23)日，累計快篩執行搭機旅客3,028人次(佔搭機旅客數2.32%)及搭船旅客75人次(佔搭船旅客數2.61%)，其中過去14天有症狀分別為902人次及4人次，全數快篩陰性。

指揮中心指出，考量國內疫情已趨穩定，且篩檢站設立期間未有篩檢陽性旅客，經綜合評估後，將自3月1日起暫停交通部民用航空局及航港局所屬本島5處機場及2處港口篩檢站之運作，前往離島之旅客亦不需填寫健康聲明書，同時請各場站協助於現場宣導並提醒旅客，如有症狀旅客請勿搭機/船，並應儘速至醫院進行必要採檢。