俄羅斯近日對烏克蘭發起軍事攻擊，戰爭進入第7天，戰況進展備受各方關注。對於烏克蘭的劇本會不會在台灣重演？台灣競爭力論壇學會執行長謝明輝表示，烏克蘭現在所面臨的問題就是台灣未來所面臨的問題，不要妄想這個問題在台灣不會發生。也相信蔡英文和台獨份子都明白，但他們卻還在「裝睡」，一意孤行的後果，將給台灣帶來險境。

謝明輝近日接受港媒《中評社》採訪表示，一個國家的前途是掌握在握著方向盤的人手中，烏克蘭的前途掌握在澤連斯基的手上，而俄烏戰爭的爆發，如果蔡英文還接收不到這個信號，台灣很有可能走上烏克蘭這條道路上，台灣人民將會受苦受難，四處逃亡。

他表示，身為台灣領導人的蔡英文，要以台灣的生存優先，先求生存，再求發展。台灣和大陸距離很近，同時也是彼此安全的依靠。俗話說「唇亡齒寒」，如果台灣失去了，大陸的安全則會受到影響，這個道理跟現在俄羅斯和烏克蘭的關係一樣。大國的政治外交是地緣政治外交，講究的是地理上的安全，俄羅斯之所以發動戰爭是在地緣上存在了危險，避免自己的邊境受到北約的威脅。

他亦表示，台灣與大陸只是隔著一個海峽，何況兩岸的緊張局勢還在繼續，如果台灣想繼續保持自身的生存與發展的話，一定要處理好兩岸關係。

謝明輝稱，烏克蘭現在所面臨的問題就是台灣未來所面臨的問題，今日的烏克蘭很可能就是明日的台灣。俗話說，「城門失火，秧及魚池」，同時台灣也要避免逃避這個問題，不要妄想這個問題在台灣不會發生。這個道理是很淺顯的，相信蔡英文和台獨份子都明白，而他們還在「裝睡」，「裝睡」的人是叫不醒的，他們一意孤行，將給台灣帶來險境。