衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組召集人李秉穎今天表示，為避免國外跳崖式解封引起的疫情爆發於國內發生，建議國內採取漸進式的方式進行解封，若國人都能持續配合戴口罩，以及積極接種疫苗，可望於7月進行半解封。

李秉穎今天上廣播節目接受專訪，強調解封事宜快不得，因為國外有很多一口氣鬆綁的案例，都導致疫情快速侵入社區，這時候病毒就會侵犯到無疫苗可打的兒童族群，並指出桃園米迪幼兒園一周內累計26人確診，就是需要多加防範的族群。

李秉穎指出，WHO總有一天會宣布新冠疫情結束全球大流行，但現階段而言，國內幼兒仍沒有疫苗可打，國際上也比較少相關研究，因此現階段幼兒防疫仍然是重點，必須依賴戴口罩、維持社交距離。

李秉穎說，指揮中心目前的態度仍顯示未放棄清零，因為當病毒削減到一定程度，仍然可以選擇清零的道路，香港確診者多到塞滿醫院的情形歷歷在目，因此台灣解封時必須採取漸進式，絕不可以完全棄守。