進入春暖花開季節，台灣高鐵（2633）再次推出熱銷產品「搭高鐵．送住宿」高鐵假期2日自由行超值優惠專案，結合北、中、南共21家優質飯店，自即日起至4月15日購買車票搭配專案飯店，住宿通通0元起，可望挹注首季營收表現。

台灣高鐵2月營收28.17億元，年減13.24％、月減4.53％，主要受本土疫情升溫影響，旅客出遊意願較低所致，累計前2月營收達57.68億元，年減9.82％。隨著疫情趨緩，台灣高鐵趁勢推出新一波「高鐵假期」促銷活動，搶搭國旅復甦商機。

台灣高鐵表示，本次「搭高鐵．送住宿」專案合作飯店地區涵蓋台北、台中、雲林、台南、高雄、屏東，包括喜來登、君品、晶華、君悅及墾丁福華等五星級飯店。

若以左營出發兩人同行為例，入住台北君品酒店或喜來登大飯店，每人只要2,980元起，等同高鐵標準車廂對號座左營-台北來回票價，更可免費住宿五星級飯店一晚。且現在購買每房再贈yoxi計程車乘車金最高615元。

此外，針對喜愛「高速．慢活」旅遊體驗的旅客，台灣高鐵也特別透過異業結盟，推出高鐵假期「藍皮解憂號」豐富行，精選5條熱門路線，供旅客自由選擇。內容包括高鐵來回車票、藍皮解憂號乘車手環與紀念車票；午餐及人員導覽等，還加贈紀念禮品。

台灣高鐵表示，「搭高鐵．送住宿」優惠專案，透過高鐵假期網站及13家高鐵特約旅行社販售，產品內容均包括高鐵來回車票及一晚精選飯店住宿，即日起至4月15日止購買，並於5月底前入住指定飯店，住宿費0元起。

法人預期，國內防疫政策已往解封方向調整，預料台灣高鐵「春遊專案」促銷效應將自3月起逐步發酵，可望帶動首季營收減幅收斂。展望第2季，則因去年同期基期較低，有機會重返成長軌道。

台灣高鐵去年稅後淨利36.11億元，EPS 0.64元，將於5月26日召開股東會，進行110年度營業報告書及財務報表案及盈餘分派承認案。