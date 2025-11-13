母子為房產反目，從親情糾葛走上法院。一名男子阿成指控母親阿苓（均化名），當年以照顧為由借住家中，不料，多年後卻拒不搬離，甚至主張房子屬於她出資購入，雙方因此對簿公堂。法官審酌後認為，房產登記於阿成名下，阿苓僅係暫住，必須返還房屋並遷出。

判決書指出，阿成購得一處公寓，並將房屋所有權登記在他名下。起初因母親阿苓年事漸高，阿成邀她同住「方便照顧」，母子相安無事多年。直到阿成結婚，家中生活空間壓縮，母子嫌隙漸深。阿成多次婉轉表示，希望母親搬回老家，卻遭對方冷回一句：「這是我辛苦的家，我不走。」

法官調查，阿苓主張當年購屋頭期款有她資助，「若不是我幫忙，他買不起」。但阿成反駁指稱，母親僅在經濟緊縮時給予生活費，並無實際出資購屋。他更出示銀行帳戶明細、匯款紀錄及貸款文件，證明購屋資金均出自自身積蓄與貸款。

法官檢視母子的對話紀錄，阿成透過LINE傳訊息再三懇求母親，請母親回去老家住，他會每月給生活費。阿苓則回覆，她哪裡都不去，這是她養大的家。這對話也成為認定阿笭「未經同意占住」的重要證據。

法官審理後指出，房屋所有權登記於阿成名下，而且阿苓並無證據證明其出資比例或共有意圖。雖然母子關係應以孝親為本，但法律仍須以權屬為依歸，因此，判定阿苓應將房屋返還給阿成。