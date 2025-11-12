陸智慧蓋樓原地升級幸福感老房煥新民生溫度更添暖。（大陸央視）

大陸央視12日報導，大陸「十五五」規畫建議中明確提出「大力實施城市更新」，相比「十四五」規畫綱要裡的「實施城市更新行動」，力度進一步增大。如何讓老房子、老社區盡快煥新，各地各部門正積極想辦法。這兩天，北京一個有70年歷史的老社區迎來改造，困擾居民多年一塊「硬骨頭」要被啃下了。

正在改造的北京朝陽區管莊東里社區，54幢樓體中，29幢樓建於20世紀50年代，居住條件差。樓內十幾戶居民除共用一條貫穿走廊、廚房、衛浴等公共設施。樓頂是改造最大難點，長達70多米木質大屋脊，使用久遠、老化嚴重。

「十四五」期間，管莊東里居民充滿憧憬。但作為央企宿舍區，管莊東里社區困難要比別人多得多。

難改，但不能不改。「十四五」期間，大陸中央財政前後拿出逾1500億元（人民幣，下同）支持改造，累計安排超過5400億元，支持城鎮老舊社區改造等配套基礎設施建設。

而在北京，除了專門一個五年規畫，2024年還針對管莊東里這樣大屋脊居住建築，提出消防安全改造具體目標，要在2026年前完成所有大屋脊建築相關改造。

改造第一步邁出，管莊東里社區23號樓這兩天正在更換屋頂。這次用了未曾用過新技術，用強度高、耐久性好鋼結構，取代已腐朽、變形木結構。

借助這種鋼結構屋頂，改造團隊這次實現「分段流水作業」和「預製式裝配」等施工工藝，使得單幢樓屋面施工周期從以前2個月壓縮到僅需20天。現場像堆積木，不到一上午就搭好一組鋼結構房架。

五年來，建造方式從傳統「搬磚砌牆」變為現代化「智慧蓋樓」，廣泛應用一大批新裝備、新產品。在管莊東里社區改造現場，因有了鋼屋頂，還可在屋架內填充高性能保溫材料，使住戶冬季室內溫度提升攝氏2—3度。 木屋頂變鋼屋頂，還摒棄傳統單層防水做法，實現以高性能防水捲材為主體的「三道防水」。

北京朝陽區管莊東里舊改項目指揮長王紅軍指出，「十四五」期間，老舊社區改造、工業廠房升級、公共建築修葺、歷史風貌改造、地下管網更新，目前整個城市更新量比2024年已翻了近兩倍量。

僅靠新技術不能完全解決老舊社區問題，特別是「老齡化」現象。管莊東里社區25號樓改造施工現場，有一個只對居民開放的實體樣板間。怎麼改、用什麼材料，樓道、屋面、室內管線布局什麼樣的，改造團隊用一種「看見未來」方式，讓居民在這裡「眼見為實」。

其實，像這樣「大動干戈」改造中，填充細緻入微「民生溫度」，不是管莊東里一家做法。「十四五」期間，好經驗和做法正在從一個社區複製到另一社區，居民幸福感原地「升級」。

王紅軍指出，透過把大屋脊改造的關鍵技術、工藝參數、操作規範等整理成標準化「技術包」，形成可複製舊改「範本」，推廣到北京數千個大屋脊樓幢改造和大陸更多同類舊改項目中，助力破解老舊社區改造共同難題。

北京市朝陽區管莊鄉副鄉長宋曉紅表示，接下來五年，面對「十五五」規畫建議中提出「大力實施城市更新」及「提高民生類政府投資比重」，更多比管莊東里還難改的項目將有望加快列入改造清單。全力推進老舊社區結構改造、節能保溫改造、適老化改造，及公共配套設施等幾個方面改造。