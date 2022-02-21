資誠（PwC）會計師事務所21日指出，新加坡是台資及跨國企業在海外稅務布局的一個重要國家。在疫情與全球最低稅負制壓力下，新加坡規劃採取全面加稅政策，台企應留意稅負成本。

在全球最低稅負制預計將於2023年導入之際，新加坡政府在2022年預算案中預計將提高個人所得稅稅率，並研擬導入最低有效稅率制度。新加坡財政部於2月18日向新加坡議會提交了2022年預算案。2022年預算案的主要措施包括導入最低稅負制、提高最高邊際個人所得稅稅率、住宅物業稅和碳稅。

資誠聯合會計師事務所全球稅務服務主持會計師曾博昇指出，新加坡預計的財政措施如同目前全球的稅務趨勢變化，對高所得者及大型企業加稅，並採取如碳稅等制度開展其他稅源，以提升國家財政收入，因應疫情以來所造成的財政壓力。

在新加坡企業所得稅方面，為響應全球最低稅負制，新加坡政府正研擬導入最低有效稅率以提高在新加坡經營的跨國企業（年收入為7.5億歐元以上）有效稅率至15％。

在新加坡個人所得稅部分，星國稅務居民現行個人所得稅累進稅率從0％（應稅收入低於2萬新幣）到22％（應稅收入超過32萬新幣）不等。

自2023年（即2024課稅年）起，星國稅務居民個人的最高邊際個人所得稅稅率將提高。具體而言，應課稅收入超過32萬新幣至50萬新幣按22％稅率課稅；超過50萬新幣至100萬新幣按23％稅率課稅；超過100萬新幣按24％稅率課稅。

至於在星的非居住者個人則繼續按應課稅收入的15％適用統一稅率或採累進居民稅率擇高課稅。

在星國商品和服務稅（GST）方面，新加坡商品及服務稅將從2023年1月1日起增加至8％，2024年1月1日起提高為9％。

而星國碳稅部分，其碳稅稅率將從目前的每噸溫室氣體排放5新幣逐步提高到2024年每噸25新幣，到2026年每噸45新幣，到2030年可能達到每噸50新幣至80新幣。

從2024年起，受影響的企業將被允許使用高質量的國際碳信用額度來抵消其應稅排放量的5％（即代替繳納碳稅）。新加坡目前未計劃對汽油、柴油和壓縮天然氣課徵碳稅，因為這些排放源已包含在現有的消費稅中。

在星國財產稅部分，主要是依照自住和非自住住宅物業的物業稅稅率根據物業的年價值（AnnualValue）累進徵收。

按照新加坡2022年預算案，星國打算將非自住住宅物業（例如投資物業）的物業稅率從目前的10％～20％提高到11％～27％（從2023年1月1日起），自2024年起則加碼提高到12％～36％（從2024年1月1日起）。

此外，自住住宅物業的年價值超過3萬新幣部分的物業稅率將從目前的4％～16％提高到5％～23％（從2023年1月1日起）和然後到6％-32％之間（從2024年1月1日起）。

另外星國也打算提高豪車稅。附加註冊費（ARF）是在車輛註冊時繳納的累進稅款，主要是根據車輛公開市場價值OMV百分比計算。現行最高ARF等級適用於OMV超過5萬新幣的車輛，按180％徵稅。2022年預算為OMV超過8萬新幣的車輛按220％的稅率徵稅，預計適用於2023年2月23日起註冊的車輛。

此外，新加坡也採取其他措施，像是從2022年9月1日起，新就業准證（允許外國專業人士、經理和高管在新加坡工作）申請人的最低合格月薪將從4500新幣提高到5000新幣（財務從5000新幣提高到5500新幣）。對於申請續簽的當前就業准證持有人，最低月合格工資將同樣提高，自2023年9月1日起生效。

曾博昇指出，參考新加坡預計採用的措施，可以預見各國政府紛紛將針對全球最低稅負制及國家財政壓力進行稅制調整。面對全球通膨及加稅的趨勢，企業的成本勢必上升，台資企業必須密切觀察各國變動情勢，以進行相關調整因應。