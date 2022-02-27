中信金(2891)上周5個交易日中，有4個交易日獲投信法人買超，從官股券商來看，中信金為護盤標的之一。在外資方面，外資持股比仍有41%，上周買超中信金最積極的外資券商為瑞士信貸及新加坡瑞銀，而賣超中信金最多券商則為台灣摩根士丹利及麼根大通。有利的籌碼面為官股券商護盤，投信持續加碼，以及千張大戶高持股比逾7成。而較不利的空方籌碼則是，外資站在賣方，以及當沖量偏大。

英國知名品牌價值研究機構Brand Finance與The Banker《銀行家雜誌》合作，最新公布之「2022年全球500大銀行品牌調查」（Banking 500 2022），中信銀以品牌價值16.57億美元（約新臺幣464億元），8度榮登臺灣銀行業第一，全球總排名提升至141名，中國信託銀行儼然為臺灣最有價值的銀行品牌。

Brand Finance調查結果指出，全球金融業持續受新型冠狀病毒（COVID-19）疫情影響，金融發展趨勢與消費者習慣改變，大幅調整商業營運模式與聚焦數位科技發展。中國信託銀行洞察先機，持續強化數位技術服務，透過客戶旅程重設計（Digitization End-to-end），重新檢視客戶的金融服務體驗，改造過去以銀行作業為主的流程，串連跨部門合作，建置流程數位化（Robotic Process Automation RPA），讓數位金融走入客戶的生活場景，提供專屬個人的智能化金融體驗場景。

為持續深化海外服務，開拓國際商機，去年宣布增持泰國LH Financial Group Public Company Limited（簡稱「LHFG 金融集團」）股權至46.6%，取得過半董事席次，將LHFG金融集團據點納入旗下，完整金融版圖，全球布局跨足14個國家及地區，共375處據點，以縝密的國際網絡及跨境金融平臺，提供臺商、外資企業便捷的金融服務。