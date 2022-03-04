俄羅斯入侵烏克蘭遭全球多國制裁，莫斯科當局為降低國際制裁對市場的衝擊，俄羅斯股市4日（周五）連續第5天休市，創俄國史上最高紀錄。

自上周五莫斯科交易所最後一次開市以來，在倫敦上市的俄羅斯股票市值已跌掉90%，指數供應商富時羅素（FTSE Russell）和明晟（MSCI）已宣布，下周起所有指數將剔除俄羅斯股市，與俄羅斯有業務往來的歐洲公司市值損失逾1000億美元。在美國掛牌交易的VanEck俄羅斯ETF被喊停，貝萊德旗下的iShares MSCI俄羅斯ETF也暫停交易。

由於國際制裁項目從取得外匯能力到環球銀行金融電信協會(SWIFT)系統，使俄羅斯金融市場充滿不確定性，許多投資人認為俄羅斯「不值得投資」。

莫斯科當局已承諾，股市重新恢復交易時，將介入並提供高達100億美元的資金護盤。

以往也有一些國家因特殊情況而暫停股票交易。例如2001年911恐怖攻擊後，美國股市暫停交易四天，9月17日開盤後，恐慌性賣壓湧現，道瓊工業指數崩跌7%、標普500指數重挫5%，一周內股市狂跌14%。

2011年初，埃及發生反政府示威浪潮，推翻掌權30年的總統穆巴拉克，開羅股市因此關閉近2個月，等3月下旬恢復交易後，第一天就下挫近9%，累計當年跌幅為49%。