大陸國務院總理李克強5日上午公布2022年政府工作報告。李克強表示，2022年擴大高水平對外開放，推動外貿外資平穩發展。充分利用兩個市場兩種資源，不斷拓展對外經貿合作，以高水平開放促進深層次改革、推動高質量發展。

新華社報導，李克強指出，多措並舉穩定外貿。擴大出口信用保險對中小微外貿企業的覆蓋面，加強出口信貸支持，優化外匯服務，加快出口退稅進度，幫助外貿企業穩訂單穩生產。加快發展外貿新業態新模式，充分發揮跨境電商作用，支持建設一批海外倉。積極擴大優質產品和服務進口。創新發展服務貿易、數字貿易，推進實施跨境服務貿易負面清單。深化通關便利化改革，加快國際物流體系建設，助力外貿降成本、提效率。

報告提出積極利用外資。深入實施外資准入負面清單，落實好外資企業國民待遇。擴大鼓勵外商投資範圍，支持外資加大中高端製造、研發、現代服務等領域和中西部、東北地區投資。優化外資促進服務，推動重大項目加快落地。扎實推進自貿試驗區、海南自由貿易港建設，推動開發區改革創新，提高綜合保稅區發展水平，增設服務業擴大開放綜合試點。

李克強說，高質量共建「一帶一路」。堅持共商共建共享，鞏固互聯互通合作基礎，穩步拓展合作新領域。推進西部陸海新通道建設。有序開展對外投資合作，有效防範海外風險。

報告又提及深化多雙邊經貿合作。區域全面經濟夥伴關係協定形成了全球最大自由貿易區，要支持企業用好優惠關稅、原產地累積等規則，擴大貿易和投資合作。推動與更多國家和地區商簽高標準自貿協定。堅定維護多邊貿易體制，積極參與世貿組織改革。中國願與世界各國加強互利合作，實現共贏多贏。