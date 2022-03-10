3月7日至3月8日，倫敦金屬交易所（LME）綜合鎳03合約從29246美元上漲至101365美元，最高漲幅高達247％。市場傳聞稱，大陸國內不銹鋼龍頭企業青山集團被外資軋空，潛在空頭部位損失可能高達60億美元至120億美元，惡意軋空的外資以印尼某鎳礦60％股份為代價提出要脅。

9日晚間，青山集團開始大反殺，聲稱將用旗下高冰鎳置換大陸國內金屬鎳板，已透過多種管道調配到充足現貨進行交割。

據《證券日報》報導，分析機構普遍認為倫敦方面的鎳期貨市場多空力量逆轉，前述惡意軋倉的外資可能面臨「搬起石頭砸了自己的腳」的尷尬局面。

此前按照極端行情價格來算，青山會虧給外資120億美元鉅款。但現在青山有現貨可以交割，那接下來在期貨市場二者地位就立馬倒過來了。兩三天內盈虧逆轉，高價賣貨，實物交割撐死外資！

市場分析，如果是20萬噸全部籌集齊，可能會給對方極大壓力。投機盤的離場及接盤這麼大規模的現貨需承受高成本和資金的重壓。

倫敦金屬交易所（LME）在電郵通知中表示，雖然仍在暫停鎳交易，但瞭解到一些會員希望轉移鎳現貨部位。「由於這些現貨部位轉移可以降低系統內風險，LME集團認為合適方法是允許他們這樣做。然而，LME和LME Clear保留不允許進行特定鎳現貨部位轉移的絕對酌情決定權」。

一位金屬期貨行業研究員表示，若按倫敦金屬交易所3月8日暫停交易時最新報價80000美元／手（每手6噸）計算，假設該公司在印尼生產的金屬鎳成本為10000美元／噸。如果該公司能如期正常對外資多頭全數交割20萬噸金屬鎳現貨，則每手可獲得20000美元的毛利潤，對應20萬噸為6.67億美元的毛利潤。當前鎳期貨價格明顯高出基本面需求，若是前期惡意軋空的外資敢於接下現貨，可能會面臨「吃不了兜著走」的局面。