東華大學教授施正鋒。（資料照片）

行政院宣布放寬日本福島周邊5縣食品管制，藍營執政縣市將端出自治條例訂定更嚴標準把關，不過，行政院表示，將會函告地方食安自治條例無效。對此，學者施正鋒直言，蔡英文被日本人吃得死死的，民進黨看到日本人就矮半截，太糟糕了。他稱讚馬英九在國家大方向與定位是模範生！

行政院宣布放寬日本福島周邊5縣食品管制，引來國民黨強力反彈，除堅持「零檢出」、揚言不排除抵制行政院長蘇貞昌到立法院進行施政報告外，藍營地方執政縣市也將端出地方自治條例訂定更嚴標準把關，不過，行政院昨天已備戰，3月1日會透過衛福部函告地方政府食安自治條例牴觸無效。

對此，東華大學教授施正鋒10日在中視《庶民大頭家》政論節目中表示，難道地方政府不可以用更嚴的標準嗎？中央政府做進口起碼的標準，然後因地制宜，應該可以做不一樣的要求，難道現在是中央集權嗎？否則何來地方自治？恐嚇老百姓很壞！

施正鋒認為，日本代表處是前恭後倨，一開始是說沒關係，但後來又改口，很霸道說這是先決條件，不是交換條件，也就是不一定要讓你進去（CPTPP）。那種鴨霸傲慢的程度，囂張無比，完全就是政府無能、懦弱到極點。

施正鋒分析，就外交上來講，如果談判上要討價還價，國會可以扮黑臉，在野黨也可以扮演黑臉，老百姓也可以扮演黑臉，有三關。為何自己要自宮？策略上完全錯誤。通常可以一招一招慢慢來，沒有人一開始就投懷送抱、一廂情願，也不一定有用，這個政府有點奇怪。

施正鋒直言，日本過去是以鄰為壑，例如日本人不養豬，就我們在養，過去東港溪養豬，整條溪臭得要死，包括晶片也是高耗能的產業。但蔡英文被日本人吃得死死的，2016年剛選上，日本人就出來嗆「沖之鳥」是島不是礁，但那明明就是礁，海水淹過去就沒了。

施正鋒也讚揚馬英九在國家的大方向與定位是模範生，反觀民進黨實在太糟糕了，看到日本人就矮半截，太糟糕了。