台灣從過年前陷入「蛋荒」，農曆春節過後缺蛋問題仍未解決，全台每天缺蛋量恐仍上看200萬顆。國民黨立委吳怡玎刊出照片指出，台灣超市一盒洗選蛋共10顆要價新台幣120元，反觀日本同規格換算僅新台幣59.9，痛批蛋荒最大禍首就是農委會，因為他們「短中長期政策」嚴重失當。

吳怡玎昨日（15）在臉書發文，刊出一張台灣雞蛋與日本雞蛋的售價對比圖，兩款都是白色塑膠透明盒裝10顆洗選蛋，台灣超市要價一盒120元新台幣，而日本超市僅售246元日幣折合台幣為59.9元。

吳怡玎痛批，這一次的大缺蛋顯示農委會短中長期的政策規劃完全沒有做好，導致台灣缺蛋，北部買蛋都要到處找，生產成本也比其他國家高，甚至連日本雞蛋終端售價都比台灣便宜。

對此，吳怡玎指出，農委會所謂的「短中長期政策」缺失，包括長期：獎勵蛋農提升生產環境，降低禽流感影響，提升產蛋率；中期：原物料上漲時，要求終端通路不得漲價，反而造成蛋農賣越多虧越多，降低生產意願，造成最後缺蛋；短期：已經知道要缺蛋還沒有及時進口，造成缺蛋的時間持續這麼久。吳也呼籲農委會，應做好份內工作，而不要只是忙著推廣外國的萊豬與核食。