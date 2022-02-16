PTT網友留言。（圖／翻攝自PTT論壇）

臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

為協助疫調，從去年5月起民眾出入公共場所都要實聯制。一名網友表示，掃描實聯制很有可能因此被擴大匡列、花數萬住隔離，屆時不僅薪水沒了，工作也可能丟了，好奇問「還有人敢掃實聯制嗎？」此調查在網路引發熱烈討論，網友正反意見約佔各半，不少網友坦言「能不掃就不掃」，有多位網友更痛批政府政策缺乏配套措施，根本就是個「瞎搞政府」。

網友13日在PTT八卦板發文指出，掃描簡訊實聯制，一旦出入的場域和確診者足跡重疊，有可能會中14天隔離的大禮包，如果居家隔離不符合1人1室的規定，就會被強制送集中檢疫所，他認為一旦被匡列隔離14天，卡一刷，不僅一個月薪水沒了，隔離完工作也丟了，「各位還敢再掃實聯制嗎？」

此文引發熱烈討論，並迅速被轉分享到臉書等各大社群平台。網友意見兩極，紛紛留言，形同另一種「民調」：「能不掃就不掃」、「我最後一次掃是去年七月」、「掃啊，超刺激」、「掃啊，但不會發，呵呵」、「其實會猶豫，被掃到找罪受還損失金錢」、「愚痴才會掃」、「正常人都會掃，低端人士才沒在掃」、「請遵守規定，太多人不掃警察會稽查」、「台灣人這種防疫態度，大爆發的話也不要怪別人」。

此外，更有大批網友痛批政府：「這個政府凡事都沒配套，頭痛醫頭、腳痛醫腳，苦的是人民」、「這個政府做事都沒方法，凡事都是大鍋炒，一桿子捅到底，也不會針對案子的特殊、異況來做個案處理」、「瞎搞政府」、「很多人真的付不起14天防疫旅館的錢，為了抑制疫情，政府為何不補助？」「匡列不準的地方政府只會加大範圍！然後叫你去防疫旅館，可憐的民眾口袋就準備噴錢了⋯⋯當然越來越不敢掃嚕」、「這政策484會讓經濟不好的更屎」、「你政府亂搞，還要把民眾當韭菜割？」