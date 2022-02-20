國內新冠肺炎疫情趨緩，高雄20日並無新增本土確診個案，高雄市長陳其邁提醒民眾採居家方式隔離以1人1戶為原則，也特別強調若採1人1室者，居隔對象使用過的餐盤及衣物應自行處理，不得讓其他家人代為清洗，違反相關規定者將依傳染病防治法予以開罰。

陳其邁表示，高雄居家隔離對象可採取居家1人1戶或1人1室、防疫旅館、集中檢疫所等多元方式，但若選擇居家方式隔離仍以1人1戶為原則，除非有特殊情況且經市府防疫團隊評估可行後，才能採取1人1室的居家隔離方式。

陳其邁提醒，居家隔離民眾不可擅自外出，房門必須保持關閉、房間對外窗戶則保持通風，開門取餐及放置垃圾時皆應戴口罩，清洗餐盤、衣服等居家事項應自理，不得給其他家人清洗，並落實定期量體溫規定，若出現發燒、喉嚨痛、流鼻水、咳嗽等症狀，應立即聯繫相關衛生人員，依指示就醫。

陳其邁進一步說明，居家隔離同戶家屬應加強自主健康管理，禁止與同戶居家隔離者接觸，居家環境保持開窗通風，且不可與居家隔離者共用房間、衛浴，也不可同處、共食甚至協助清洗餐盤、衣服等，若無任何症狀可以外出，但僅能從事固定且有限度的活動，禁止搭乘大眾運輸工具或至人潮擁擠場所，違反規定者最高可處30萬元罰鍰。

高市府防疫團隊針對近日曾出現確診個案的國巨公司擴大採檢1705人、岡山社區篩檢站1萬593人、鳳山社區篩檢站9975人均呈陰性反應，無新增確診個案。