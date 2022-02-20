一名女大生17日在網路爆料，入住集中檢疫所隔離，但家人送的零食餅乾及便當，都被檢疫人員翻過，令她不滿痛批「完全把我們當犯人在看待」。疫情指揮官陳時中昨日在記者會中表示，先前曾經查獲多起違禁品和毒品情況，所以檢查是必要的，但這說法網友並不買單，並怒罵「這不是監獄，隔離根本是自費坐牢。」

消息傳到PTT，有多篇文章討論，每篇都引發大批鄉民炸鍋，累積上千則留言，「天阿！這真的是自費坐牢」、「因為曾經有人夾帶毒品，就可以翻別人的東西？」、「看新聞還以為我看錯了？我國是集權專制國家嗎？」、「原來真的把檢疫的人當人犯看，那防疫旅館要比照嗎？」、「連警察都不能隨意翻別人包包，陳時中你誰啊？」、「懷疑有夾帶毒品，我還怕便當被偷加料」、「笑死，懷疑就能翻嗎？」、「這裡就不是監獄，你就是不能檢查啊！」

不過留言中也有部分網友力挺，「其實還滿合理，怕夾帶不應該的東西，大家忍一忍吧」、「有毒品，檢查很合理吧」、那些在罵的，有誰是住過檢疫旅館的？」

昨日陳時中於疫情記者會中回應，集中檢疫所裡查到很多次民眾夾帶毒品紀錄，因此檢查可能還是需要，但讓民眾有這樣的感覺，會提醒集中檢疫所做相關檢查時盡量不要破壞，盡量注意細節。