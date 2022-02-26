俄烏戰爭開打後，在俄羅斯陸海空三面夾擊下，目前傳出俄軍首批部隊已攻進烏克蘭首都基輔，烏克蘭的處境和美國的態度也引發台灣高度關注。前立委林濁水認為，美國不會放棄台灣，但台灣有兩點隱憂要注意，分別是民眾決戰意志，以及藍綠對立尖銳，他更指出，台灣說要靠自已，卻不恢復徵兵制，「太扯」。

針對俄烏局勢，總統蔡英文受訪時表示，台灣與烏克蘭不同，不僅因台灣海峽天險及地緣戰略地位，且國軍防衛國土的意志及戰力也不斷提升，以及國家對區域安全高度關注及投入，因此有堅強信心維護台灣安全，當然也要鞏固全民心防，加強防範認知作戰，避免境外勢力藉由烏克蘭變局操作製造恐慌假訊息，影響台灣社會民心士氣。

林濁水今天(26日)在臉書上表示，烏克蘭是美國頭痛的戰略邊緣地帶，而台灣地處印太戰略軸心，更是經濟戰科技戰樞紐位置地位，比冷戰前期還重要百倍。

林濁水認為，這樣的局勢會維持至少二、三十年不變，美國為保自己利益，沒有棄台的理由，台灣勿妄自菲薄。但林濁水認為，台灣必須警惕兩件事情，一是民眾決戰意志不如烏，藍綠領袖既然說要靠自已，卻不恢復徵兵制，「太扯」；二是藍綠對立猶如東西烏對立，領䄂說和解卻毫無誠意，「尊蔣經國」名為和解實為收割，反激化矛盾。祈禱上帝讓民眾覺醒，給領袖們強大壓力，否則太驚險。