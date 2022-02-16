臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

教育部線上國語辭典將進行修正，以加註方式說明，母親的父母不須另稱為「外公、外婆」，可稱為祖父祖母，「沒有內外」分別，但這項改革引發大批網友不滿，批評「吃飽太閒」。教育部部長潘文忠15日表示，除了外公、外婆的稱呼有加註說明，外孫及外孫女也會加註為「今亦稱為孫子、孫女」。惟這八字註解再度點燃網友怒火，紛紛批評政府不知輕重緩急、混淆稱謂。

立委王婉諭11日在臉書發文道，很多孩子不解，「為什麼爸爸的爸爸媽媽、跟媽媽的爸爸媽媽，會有內外的差異？為什麼媽媽的爸爸媽媽是外公外婆？不都一樣是阿公阿嬤、爺爺奶奶嗎？」她相信不管是爸爸的爸媽或媽媽的爸媽，祖父母對孫子的疼愛，都一定不會有內外之分，「不用再分內外！爸爸的爸媽？媽媽的爸媽？都是阿公阿嬤、祖父祖母了！」

潘文忠15日表示，目前社會上對於外祖父、外祖母、外公、外婆的稱呼，並沒有跟祖父、祖母、阿公及阿麼有明確區分，而在法律上，對於祖父母也沒有內外之分，因此，教育部將原本解釋保留，另外以加註的方式說明，也會將外孫及外孫女特別加註「今亦稱為孫子、孫女」。

此消息引起熱烈討論，大批網友持反對意見，紛紛湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「政府到底知道輕重緩急嗎？蛋價穩了嗎？疫情散了嗎？」「政府只會做這些無聊至極的事，缺蛋的事趕快去解決啦」、「原來當官的都比我閒」、「一群領國家薪水、吃飽撐著沒事幹的官員」、「無聊當政績」、「黑白來」、「不知孰輕孰重的官員，人民需要的是這些嗎？」「這個政府整天做沒意義的事來刷存在感」、「稱謂混淆，日後會有財產土地繼承的法律問題」。