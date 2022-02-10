總統蔡英文今日接見110資訊月傑出資訊人才獎得獎者暨主辦單位代表，她表示，政府今年將成立數位發展部，推動數位轉型，讓台灣在數位發展方面的優勢能夠持續領先世界。

蔡英文指出，每年舉辦整體資通訊產業成果的重要平台，讓大家能共同見證台灣資通訊產業的創新研發能量。她也肯定經濟部多年來對資訊月的高度支持，並感謝主辦單位的用心，讓這些精采的科技應用成果可以呈現在國人面前。

因為疫情的關係，這次資訊月採取線上舉行，目前還在持續進行當中。她也鼓勵民眾一起來參與，了解在大環境的衝擊之下，台灣如何應用科技來回應各種問題和挑戰。事實上，每年資訊月都會進行傑出資訊人才的選拔，她除了要恭喜所有得獎人獲得這項榮耀，也感謝大家的努力，帶動台灣資通訊領域在各方面的重大進展。

本次有許多得獎者都與政府積極推動的六大核心戰略產業的項目相關，包括半導體產業、雲端服務、大數據應用、以及精準醫療等。蔡英文感謝所有得獎者讓台灣在全球產業鏈占有關鍵地位，且持續在數位應用的領域，創造出更多新的機會和可能。例如將數位科技應用在醫療預測及診斷、災害預測及防治，甚至是應用在地方創生，輔導企業轉型。

蔡英文也指出，台灣的資通訊產業，在近幾年來有非常關鍵性的進展。政府將會在今年成立數位發展部，最重要的任務就是推動數位轉型，並且讓台灣在數位發展方面的優勢能夠持續領先世界。要完成這個目標，需要所有先進的支持，政府也會繼續投入更多資源，跟大家一起來努力。