全球AI浪潮勢不可擋，AI科技不僅成為全球半導體、醫療、金融、智慧製造、交通、零售等產業關注焦點，在數位化的推動下，各產業業者亦是加速導入AI相關應用。人工智慧基金會（AIF）與科技媒體平台DIGITIMES共同舉辦設立「AI 創新獎」，鼓勵校園學子發揮創意、挑戰高額獎金外，DIGITIMES首屆「2022 Taiwan AI EXPO」，也將於今年5月開展，邀集50家參展廠商、20位產業界講師共同探討下一個世代AI科技對產業的應用進程。

AIF與DIGITIMES以「用AI探索2025年的未來世界」為主軸，透過競賽引導學生運用於日常生活的觀察，提出對產業、環境、社會有實質幫助的解決方案，自即日起至3月21日開放各大專院校學生報名，鼓勵學生發揮創意、挑戰高額獎金。

有鑑於台灣半導體產業優勢，科技大廠陸續於台灣成立亞洲最大的研發中心，DIGITIMES指出，面對AI正在改變的世界，企業與組織都需要提前布局做好準備。

第一屆DIGITIMES 2022 Taiwan AI EXPO，以「Standing in the Future」為策展主題，用「AI產業化、產業AI化」為核心，建構AI產業交流平台，透過未來展場、不知講堂、AI創新獎及線上影城等四大軸線，邀集50家參展廠商、20位產業界講師，共同探討下一個世代AI科技對產業發展的應用進程，預計將累積超過12000參觀人次。展會將於5月4～6日在台北華山文創園區舉辦，預計於3月中旬將開放參觀登記。

面對全球產業創新及市場變化，展會將提供企業精準媒合的解決方案，並將 AI技術導入傳統供應鏈，打造更多元的生態系，蘊含龐大的商機與創新，邀請企業踴躍報名參加共同建構台灣人工智慧產業鏈，共同迎來更多突破與成長動能。（更多內容與參展報名可至活動官網查詢：https://www.digitimes.com.tw/ai_expo/）