工業電腦廠安勤（3479）搭上5G、AI、IoT等應用快速成長，帶動高速運算（HPC）需求，22日宣布推出兩款高效能運算伺服器系列產品，具高度擴充及組合靈活等優勢，鎖定精準醫學與生命科學、3D模擬與建築、基因工程、自動化製造、智慧城市或能源等領域。

根據Research and Markets今年1月所發布的最新報告指出，由人工智慧為明顯成長動能所推進的高效能運算（HPC）市場，到2026年全球營收將成長至237億美元，面對超大型資料集的載入、轉換與處理需求，對於具備記憶體高速儲存、高運算效能、以及快速互連技術的超級運算平台，成為市場。

安勤表示，高效能運算平台全產品線最大特色在於高度靈活的配置，依據不同專案需求，提供多樣化方案，除直立式和4U機架式兩機型，有三款不同效能的安勤工規級主機板可選擇，機殼、主機板及系統客製化搭配最多可達12種。高效能運算伺服器系列適用於精準醫學與生命科學、3D模擬與建築、基因工程、自動化製造、智慧城市或能源等領域。

此外，透過基板管理控制器（BMC）以及IPMI 2.0智慧型平台管理介面技術，管理者可由網頁介面進行遠端操作管理，涵蓋從開機設定、健康診斷主動監測系統狀態，到及早預警或即時除錯偵測救援，提供了更輕鬆的智慧型管理方式。

安勤指出，HPC全系列高效能運算解決方案皆有完整的設計驗證，包括SI、功率、散熱處理和100％量產測試覆蓋率，以確保品質穩定。

另外，所有的HPC系列有至少7年的長期供貨，有助於減少客戶經常性投入設計認證或重新認證的費用和資源。同時具高擴充性與靈活組合優勢，不用將原有系統設備打掉重建，有助客戶減少額外支出。