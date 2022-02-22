台股唯一網紅流量變現電商集團美而快國際(5321)今天宣布，旗下子公司禾東國際將以White Labs NFT平台與33隻無聊猿NFT(非同質化代幣)擁有者簽約取得IP授權，獨家發售3D立體公仔、時尚服飾等限量實體商品，並首創對無聊猿公仔發行專屬的NFT，美而快總經理王志仁表示，美而快是第1家將NFT數位藝術實體化、規模化的公司，未來還會推出更多NFT相關服務，以虛實融合模式打造全台第一個NFT網紅孵化器。

過去美而快領先業界，陸續開創網紅電商、品牌孵化、流量變現等新商業模式，並已在網紅經濟上打下深厚根基，NFT在全球掀起熱潮，美而快思考自身的資源與優勢，從最擅長的網紅流量變現下手，鎖定火紅NFT，以虛擬網紅操作方式，推出衍生實體商品，並進一步打造虛實融合孵化器。建立結合電商與NFT的全新商業模式，希望能持續引爆NFT時尚潮流。

此次美而快鎖定NFT界超級網紅之稱的無聊猿(BAYC，The Bored Ape Yacht Club)，一隻單價最低從94顆以太幣起跳(約合新台幣700萬元)，由旗下子公司禾東國際以White Labs NFT平台，33隻無聊猿NFT(非同質化代幣)的擁有者簽約取得IP授權，獨家發售3D立體公仔、時尚服飾等限量實體商品，並首創對無聊猿公仔發行專屬的NFT，官網於今天下午2點正式開放。

根據OpenSea交易平台顯示，這次美而快簽下的33隻無聊猿，總市值超過新台幣2.3億元。

美而快董事長廖承豪表示，此次透過投資禾東國際，以White Labs新品牌進軍NFT領域，等於把實體網紅的操作經驗延伸到虛擬網紅，是再次內部創新；無聊猿只是第一個NFT項目，未來還會鎖定高人氣NFT項目，以類似模式繼續孵化不同NFT網紅，並針對二創實體商品再發售專屬NFT，讓實體商品擁有者也能回到虛擬世界交易，從虛到實，再由實到虛，創造全新的NFT虛實融合生態系。

王志仁表示，NFT在全球掀起熱潮，但大部分只能在虛擬市場交易，型男潮女們想要擁有一隻無聊猿只能用以太幣購買，進入門檻高；美而快注意到市場機會，此次合作是以IP授權而非買斷的方式，原本的無聊猿NFT擁有者不需要割愛出售，就能獲得衍生商品的分潤，對公司本身、合作夥伴與消費者來說，是一個皆能用最低成本獲得共同好處的三贏模式，公司也將成為台灣第一家將NFT數位藝術實體化、規模化的公司。

台灣本土饒舌天團玖壹壹團長春風，本身也是NFT玩家與無聊猿的收藏者，看上美而快強大的網紅品牌電商操作能力，欣然加入美而快「猿宇宙」，成為第一位授權合作者，White Labs第一個簽約合作的無聊猿公仔，就是以春風的收藏為原型。

White Labs創辦人詹塑煒，本身就是個資深NFT玩家，2017年踏入區塊鏈領域，一直思考如何讓更多人能用更容易上手的方式進入元宇宙世界。這次與美而快合作，推出無聊猿潮流商品，期望藉由實體商成為連結NFT的橋樑，讓NFT收藏與潮流藝術文化產生密不可分的關係。