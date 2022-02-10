行政院宣布開放福島5縣食品進口，藍委喊修法防核食進校園。對此，蔡英文總統今天表示，國家食品安全，應該奠基在專業的科學證據、明確的國際標準之上，她期待朝野一同，中央地方一起努力，守護國民的健康安全，「政治上的無端對立、錯假訊息的誤導混淆，都是沒有必要的」。

中小學明天即將開學，新北市長侯友宜表示，只要對孩子們的健康有疑慮，就一律不准進校園，相信中央也能夠了解地方的主張，是要保護人民的健康為最大的優先。國民黨立委鄭正鈐也痛批，現行法令無法保障孩子在學校裡吃到任何的核食，最簡單的方式就是修法杜絕。

蔡英文今晚在臉書表示，明天就是開學日，全國各級學校持續加緊防疫，提醒同學們，上學要做好防疫措施，保護自己也保護他人。

她說，最近有人討論到日本食品與校園營養午餐的議題，「我要強調，學校衛生法已經明定，校園食材應以可溯源的國產食材為主」，採用在地食材，讓學校的師生健康吃、安心吃已經是2016年以來實施成效良好的政策，大家都可以放心。

蔡英文指出，和包括美國、歐盟等全世界絕大多數國家一樣，對於日本食品的進口，我們一定會透過嚴謹的科學檢驗來把關，相關的檢驗標準比起其他國家也更加嚴格。

她也批評國民黨表示，國家食品安全，應該奠基在專業的科學證據、明確的國際標準之上，我非常期待朝野一同，中央地方一起努力，守護國民的健康安全，「政治上的無端對立、錯假訊息的誤導混淆，都是沒有必要的」。