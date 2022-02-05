蔡英文總統「論文門」爭議延燒？倫敦大學網站的一篇聲明，在近日掀起網友熱議。聲明內容提到「現任台灣總統蔡英文博士，經兩位考官確認論文之提交和檢核，於1984年2月取得博士學位。」不過，藍營網紅「歷史哥」卻對此提出4點質疑。

倫敦大學聲明內容提到，「現任台灣總統蔡英文博士，經兩位考官確認論文之提交和檢核，於1984年2月取得博士學位，雖然尚不清楚圖書館是如何保存論文影本的，但這跟蔡的學位無關，該博士學位已被正確授予」。「對於為了尋找此論文、副本，而對本校任何一位職員所提出的虛假指控，本校嚴正予以否認，所有倫敦大學處理論文相關詢問的職員，都是基於最大的誠信態度行事。」

而這篇聲明，也讓Youtube頻道有20多萬訂閱的藍營網紅「歷史哥」5日在臉書粉專「歷史哥澄清唬」發文質疑，倫敦大學仍然沒有回答清楚4個問題。並直言這些關鍵問題，倫敦大學都沒有回答，完全無法服眾。

第一、為何圖書館沒有收到蔡英文論文的相關紀錄？就算書搞丟了，但紀錄不會不見。

第二、蔡英文兩位口試委員到底是誰？LSE口試是採取兩位委員的方式辦理，指導教授不能擔任口試委員。

第三、LSE說沒有蔡口試的資料，倫敦大學說我們也沒有，那資料跑哪去了？

第四、蔡英文聲稱是指導老師的Michael Elliott，當年只是一個學士畢業的研究員，如何指導博士生？