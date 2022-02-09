中華女足代表隊赴印度參加亞洲盃足球賽，雖然多人染疫無法參賽，但其餘選手仍拚搏到底，昨日隊員由專機接送回台，分別送集中檢疫所和防疫旅館。蔡英文總統隨即送上豆花和割包等點心，「希望選手們都能好好休息，再繼續全力以赴！」
中華女足代表隊此次在亞洲盃暨2023年紐澳女子足球世界盃資格賽附加賽，以強韌的拚搏精神，最終拿下第7名。但36名赴印度的隊職員中，有6人在當地確診新冠肺炎，8日返國後再增1名確診，確診的7人送集中檢疫所，其餘29人則是入住防疫旅館進行隔離。
蔡英文今晚在臉書貼出她送給中華女足隊職員點心和卡片，包括知名的豆花莊黑心白玉豆花、以及藍家割包。
卡片則是寫著「謝謝你在國際賽場上，展現無比的鬥志和永不放棄的精神，讓台灣女足在世界舞台上綻放光芒，真的辛苦了，歡迎回家，請好好休息，我們會繼續為你加油」。
蔡英文表示，女足國家代表隊搭乘專機回國後，目前都在進行防疫隔離，「我也送了卡片與點心給選手、教練與後勤人員，感謝代表隊的努力與付出，帶給大家感動的比賽」。
她說，疫情期間出國比賽很辛苦，我們都會全力照顧好選手的健康，也希望選手們都能好好休息，再繼續全力以赴！
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