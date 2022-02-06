蔡英文總統博士論文爭議風波不斷，倫敦大學日前在官網發聲明指稱，蔡英文的博士學位授予並無問題，相關聲明讓中興大學環境工程系教授莊秉潔在5日表示，他認為蔡英文的治國能力，比有哈佛大學博士學位的前總統馬英九還強，所以他一點也不懷疑蔡英文的LSE博士學位。對此，資深媒體人羅友志狠酸，是指蔡英文除了得票數贏過（ㄆㄧㄢˋ）「那個哈佛」以外？

莊秉潔5日在臉書發文表示，他見過馬英九和蔡英文，蔡英文治理國家的能力，比有哈佛博士學位的馬英九還強，「從她的能力，我一點不懷疑她擁有倫敦政經學院的博士學位。」

對此，羅友志6日在臉書轉貼臉書粉專「綠查錶」貼文，文中對比馬英九和蔡英文兩人學歷、論文內容、任內政績。

學歷

馬：哈佛大學 1個博士。博士論文寫的是釣魚台主權，原始論文有公開，指導教授更接受專訪談論馬英九。

蔡：LSE 1.5個博士（世界唯一），博士論文寫的是國際貿易法，號稱「國際談判高手」，國家機密30年不能公開，LSE與倫敦大學都承認沒有原始論文，口委不能公開。

任內經濟政策：

馬:任內簽5個國際貿易協定，日本《台日投資協議》紐西蘭《台紐經濟合作協定》新加坡《台星經濟夥伴協定》中國 《 ECFA》日本《台日漁業協議》

蔡:執政快6年，國際貿易協定0個。

羅友志忍不住嘲諷，蔡英文除了得票數贏過（ㄆㄧㄢˋ）「那個哈佛」以外？