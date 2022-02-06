英國倫敦大學日前為蔡英文總統的博士學位，再度出來掛保證，聲稱蔡英文取得倫敦政經學院的博士學位沒有問題，但依舊引起部分人士質疑，對此，資深媒體人蔡詩萍表示，在一個分裂的社會，事實恐怕並不重要，「不肯醒來的人」終究不肯醒來，「陰謀論」是質疑蔡總統博士頭銜者最終的信仰。

對於倫敦大學的聲明，蔡詩萍今（6日）在臉書發文表示，但非常有趣，質疑蔡英文博士學位的人，依舊堅持倫敦大學的聲明有瑕疵和蹊蹺，蔡直言，這讓他想到美國一則與蔡英文博士學位毫無瓜葛的新聞。

蔡詩萍指出，前美國總統川普四年的搭檔，副手彭斯再度澄清，川普所謂的副總統兼參議院議長的角色可以推翻大選結果是錯誤的，彭斯為了說服川普死忠鐵粉，還不惜舉了一個討好未來的例子：若2024大選共和黨贏得選舉，那現任副總統賀錦麗，照樣不能推翻大選的結果，但彭斯的說明作用不大，川普照樣K彭斯，死忠於川普的鐵粉，照樣繼續噓彭斯。

「為何對這兩則新聞很有感」？蔡詩萍直言，因為，它都顯示在一個分裂的社會，「事實是什麼」恐怕並不重要，「我堅信是什麼」，而且毫不退卻，才是重點，但民主政治的危機，不也在這裡嗎？理性的認知，依據客觀事實的辯論，一直是民主政治的信仰前提，然而，在這個認同分裂、對峙的年代，似乎全不管用了。

蔡詩萍指出，但自己真的沒辦法接受這個「不看事實、只看立場」的現象，而且他始終都保持著一定程度的信念，主流民意仍舊是可以根據事實，做出理性之分析的多數選民，否則川普不會在連任時失利，輸了八百多萬票，而蔡英文博士學位的爭議，不會幾經折騰後，依舊不改其支持度的居高不下。

對於川普的心態，蔡詩萍認為，川普面對選票上的落差，為何要採取「不承認結果」，並宣稱「過程作弊」的策略？其實，就一個可以理性分析並理解其策略的角度看，川普採取的，無疑就是一種「極其卑劣的手法」，看準了美國社會的分歧，認同的危機，反正「信者恆信，不信者恆不信」，那只要「不接受對自己不利的一切證據」，反過來，只強化「對自己有利的證據」，那就對啦！

蔡詩萍稱，蔡英文的學位爭議之所以被特定人士一再圍剿，其邏輯也很類似川普的邏輯，無論倫敦政經學院、倫敦大學怎麼說，反正部分人士就是能「找出瑕疵」，「發現漏洞」，說這裡不對那裡有錯。說到底，就是不信就對了！

蔡詩萍強調，川普推翻不了選民經由「民主體制」做出的選擇，質疑蔡英文博士學位者只能一再否認倫敦大學「體制的澄清」，但最終能撼動什麼呢？「不肯醒來的人」終究不肯醒來，但對相信「事實終究有個說法」的多數人，的確不需要再浪費時間了，「他們自會往更有意義的方向前進」！