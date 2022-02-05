總統蔡英文「論文門」引發爭議，倫敦大學近日於官網發表聲明，直指蔡英文的確曾在1984年2月取得博士論文。環境工程學者莊秉潔表示，他見過前總統馬英九、蔡總統，從蔡英文的能力，他一點都不懷疑蔡總統擁有倫敦政經學院的博士學位，而蔡總統治理國家的能力，也比有哈佛博士學位的能力還強。

莊秉潔5日在臉書貼文表示，他見過前總統馬英九，知道他非常重視環境，但當時他任用的行政院長，卻一直要推動國光石化，後來馬英九親自出面，才停掉國光石化。馬英九是哈佛大學的博士，至今他仍不淸楚馬前總統治國的能源政策是什麼？

莊秉潔透露，他也見過蔡英文總統，她只是傾聽，而她的整個行政團隊，在她第一任總統上任前，就擬好非核減煤的能源政策，並作成決策。中間雖曾有短暫乾淨的煤事件，很快整個團隊又回到非核減煤的政策，以無比的毅力持續往這永續的方向邁進。他認為，蔡總統治理國家的能力，比有哈佛博士學位的能力還強，從她的能力，他一點也不懷疑蔡總統擁有倫敦政經學院的博士學位。