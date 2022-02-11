前總統馬英九辦公室及立委李貴敏、李德維及電子媒體同時在9日收到一封來自香港的恐嚇信，內容寫著「勿阻香港手足前往台灣！逆我者死、光復香港、時代革命」，署名「何歡喜團隊」，警方鑑識之後，分別在再寄給馬英九辦公室及李貴敏的信件上，採到2枚及4枚指紋，其餘的並未採到，經比對後並未發現吻合對象。

馬英九辦公室收「逆我者死」恐嚇信！內附香港冥紙 警採兩指紋偵辦中

據了解，去年11月，何歡喜團隊曾寄送恐嚇信給香港司法機構、立法會候選人，根據香港警方的追查，「何歡喜」真實身分是「學民思潮」成員，曾在網路發表極端言論。另外港媒報導信件是由台灣寄出，不過，此次馬英九、李貴敏及李德維辦公室收到的信件，警方根據郵戳，確定信件由香港寄出。

李德維是在昨(10日)上午看到新聞後，才想起自己辦公室也收到一模一樣信件，但當時以為惡作劇，隨手將信件丟棄，今天獲悉連馬前總統及同黨立委李貴敏也收到依樣信件後，才立刻向方報警。另外警方也獲報某電子媒體一接獲相同的信件。

警方表示，9日下午李貴敏辦公室同仁報案，內容「警告！國民黨小心說話、勿阻止香港手足前進台灣、逆我者死！」等字眼，還有骷顱頭、炸彈的圖樣，已涉及恐嚇罪嫌，現已採集信件上方指紋，送鑑識中心比對，但均未發現吻合對象，並擴大追查信件來源。