香港《文匯報》報導，昨天（2月16日）大陸全國政協副主席、大陸國務院港澳辦主任夏寶龍在深圳主持召開支援香港抗疫工作協調會。會議專門研究貫徹落實中共總書記習近平重要指示批示精神和中央支持香港抗疫的具體措施。香港特區政府三司司長昨日積極回應，表示堅決貫徹落實。

會議強調，中央有關部門和地方要全力支持香港特區政府遏制疫情快速蔓延勢頭，盡快穩控疫情，堅決打贏香港疫情防控保衛戰，確保香港市民生命安全和身體健康，確保香港社會大局穩定。會議成立若干工作組負責與香港特區政府對接，逐項解決香港特區政府提出的有關請求援助事項。

★港府三司司長：堅決落實總書記重要指示

此外，習近平近日就支援香港抗擊第五波新冠肺炎疫情工作作出重要指示，強調香港特區政府要切實負起主體責任。香港特區政府三司司長昨日積極回應，表示堅決貫徹落實。

政務司司長李家超認同特區政府在防疫抗疫有主體責任，表示會充分用好中央和相關省市給予香港各方面的大力支持，每措施成一項執行一項，盡快落實所有工作，做到習近平總書記所要求的「三個一切」和「兩個確保」。

李家超昨日透過政務司司長辦公室Facebook表示，衷心感謝習近平總書記對香港疫情作出重要指示，讓香港市民感受到國家對港人親切關懷，振奮人心。在行政長官的領導下，他必全力以赴，以市民的生命和公共衞生安全為首位，特區政府在防疫抗疫有主體責任，會充分用好中央和相關省市給予香港各方面的大力支持，每措施成一項執行一項，盡快落實所有工作，做到習近平總書記所要求的「三個一切」和「兩個確保」。

李家超表示，現在香港全社會必須認清一個唯一敵人，這就是病毒。「我們要把精力放在建設和加強抗疫能力，堅定信心，同心同向，不分化、不內耗，共同團結起來，調動各方資源和全民參與，在中央的大力支持和香港的自身努力下，我們必能打贏這場抗疫戰。」

★陳茂波：中央關懷倍增信心

財政司司長陳茂波昨日發表網誌表示，習近平總書記的關心和重要批示，為特區政府團結合力對抗疫情指明了方向，加上中央各有關部門和廣東省的全力支持和幫助，將讓特區政府和社會各界更團結、更鬥志昂揚、更堅定信心，定會全方位、全速、全力抗擊疫情，不辜負總書記的關懷，不辜負香港市民的期望。

陳茂波表示，習近平總書記的關心和重要批示，令特區政府有更堅定的意志、更堅強的信心、團結更廣泛的力量、萬眾一心投入疫情阻擊戰。「就如總書記所強調，我們必須『把盡快穩控疫情作為當前壓倒一切的任務，動員一切可以動員的力量和資源，採取一切必要措施』；『確保香港市民的生命安全和身體健康，確保香港社會大局穩定』。」他認為，這重要批示為特區政府團結合力對抗疫情指明了方向，亦是對特區政府工作的要求和鞭策，意義重大。

陳茂波認為，香港抗疫形勢極為嚴峻，個案持續急增，整個抗疫工作中不同核心環節都出現嚴重瓶頸。特區政府擔當着抗擊疫情的主體責任，在這艱難時候，面對着抗疫資源、設施與人力嚴重不足。如何打好這場疫情阻擊戰，關係到貫徹落實「人民至上、生命至上」的目標，也是穩住社會民心、穩住經濟的關鍵。

陳茂波說︰「盡快穩控疫情是當前壓倒一切的首要任務。中央的關懷、指導和支持讓我們倍增信心，讓我們更加團結，與各界同心攜手，以堅定的意志、強大的力量、全速行動，我們定必能戰勝疫情。」

★鄭若驊：全力配合打好疫戰

律政司司長鄭若驊表示，感謝習近平總書記對香港的關注和作出的指示。她表示會與律政司同人全力支持和配合由行政長官率領的特區政府打好這場抗疫戰，並呼籲社會上下通力合作，令香港早日克服疫情，讓市民生活重回正軌。