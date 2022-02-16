香港第五波新冠肺炎疫情來勢洶洶，確診病例數每天快速竄升，大陸國家主席習近平近日指示，大陸中央各有關部門和地方要全力支持和幫助香港特區政府做好防疫抗疫工作，並要求特區政府做到3個「一切」2個「確保」。

習近平委託韓正副總理向林鄭月娥行政長官轉達對香港疫情的高度關注，強調香港特區政府要切實負起主體責任，把盡快穩控疫情作為當前壓倒一切的任務，動員一切可以動員的力量和資源，採取一切必要的措施，確保香港市民的生命安全和身體健康，確保香港社會大局穩定。

★韓正：解決特區政府各項請求

韓正副總理批示，要求香港特區政府和各有關方面堅決貫徹落實習近平總書記的重要指示精神，並指示中央有關部門和廣東省抓緊解決特區政府提出的提升香港核酸檢測能力、支援快速抗原檢測包等醫療物資、援建社區隔離和治療設施、保障鮮活食品等生活必需品供應、選派防疫專家赴港指導等請求事項。

★陸中央粵港組三方工作協調機制

大陸中央還決定，成立由大陸國務院港澳辦和大陸國家衛健委牽頭，中央有關部門和有關專家、廣東省及特區政府三方共同組成的工作協調機制，加大有關工作統籌協調力度。

廣東省委省政府近日也專門召開會議，就落實支援香港抗疫和保障對港物資供應等工作作出具體部署。