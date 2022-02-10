前總統馬英九辦公室及立委李貴敏辦公室同時在9日收到一封來自香港的恐嚇信，內容寫著「勿阻香港手足前往台灣！逆我者死、光復香港、時代革命」，署名「何歡喜團隊」，未料立委李德維看到新聞，猛然想起自己辦公室也收到一模一樣信件，但當時不以為意將信件丟棄，今天看到新聞後，也立刻向轄區中正一分局報案，警方已依恐嚇罪嫌受理報案，現正偵辦中。

李德維是在上午看到新聞後，才想起自己辦公室也收到一模一樣信件，但當時以為惡作劇，隨手將信件丟棄，今天獲悉連馬前總統及同黨立委李貴敏也收到依樣信件後，才立刻向方報警。

據了解，去年11月，何歡喜團隊曾寄送恐嚇信給香港司法機構、立法會候選人，根據香港警方的追查，「何歡喜」真實身分是「學民思潮」成員，曾在網路發表極端言論。另外港媒報導信件是由台灣寄出，不過，此次馬英九、李貴敏辦公室收到的信件，警方根據郵戳，確定信件由香港寄出。

警方表示，9日下午李貴敏辦公室同仁報案，內容「警告！國民黨小心說話、勿阻止香港手足前進台灣、逆我者死！」等字眼，還有骷顱頭、炸彈的圖樣，已涉及恐嚇罪嫌，現已採集信件上方指紋，送鑑識中心比對，初步鑑識均為同一人所為，並追查信件來源。