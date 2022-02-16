國民黨前主席洪秀柱甫在大陸拋出「反獨促統」，對岸官媒又批評國民黨籍立委林為洲、陳以信「暗獨」。雖然這看似個人之舉，但北京對「台獨」的定義改變也是事實，兩岸要再有最大公約數出現，並不容易。

過去北京默許台灣「事實上的獨立」，只要台灣在法理上承認一個中國，就可以睜隻眼閉隻眼；「九二共識」以此為基礎，兩岸承認在法理上同屬一國，即便對於「這一國是哪一國」有不同定義，但不影響彼此之間的互惠交流。

以兩岸量體的差距，「一個中國、各自表述」北京是有讓步，兩岸關係穩定一段時期，直到太陽花學運讓北京有「真心換絕情」之感。馬英九卸任後，北京的兩岸底線退縮，不僅原本的「法理台獨」是絕對紅線，就連永久地事實獨立，也算在台獨之列；維持現狀已經不夠了，只要不追求統一，都是台獨。

林為洲與陳以信的兩岸路線，其實並不相同。林為洲說：「中華民國是主權獨立國家，現在是台澎金馬」，這已經是主張兩岸互不隸屬、一邊一國，這樣的定義即使是在馬政府時期，也是台獨。林為洲的戰力無庸置疑，但他的兩岸論述並不符合國民黨一貫立場，而與獨派沒有太大的差別。只是既然現在國民黨在野，必須要整合各種力量，個別立委的兩岸立場不一致，也就無傷大雅。

陳以信的兩岸論述「和陸親美」則是與馬英九一脈相傳，可說是正宗的國民黨立場；連陳以信都被打入「暗獨」名單，可見對岸兩岸路線之緊縮。九二共識有兩個重點：「一個中國」與「維持現狀」，只要台灣承認一個中國，北京並沒有在談判統一上給予任何壓力；現在這個「維持現狀」的空間也不存在了。

當然從選舉的角度，被對岸批評並不是壞事。「和中」不是「親中」，重點在於讓對岸「不滿意、可接受」，如果北京太滿意國民黨的兩岸路線，那國民黨看起來會很像共產黨的小弟。

若北京公開認為國民黨立場也是「暗獨」，「對兩岸關係的破壞力比綠營明獨更大」，這等於是幫國民黨消毒，讓民進黨的抹紅牌無用武之地，是選舉的加分。國民黨主席朱立倫在臉書發文指出，「對該文的論調深感遺憾，完全無法認同」，也是藉此機會，建立國民黨敢與中共叫板的形象。

但把時間拉長，如果不促統就是獨，那麼國民黨跟民進黨都是獨派，難道真的「兩岸終將一戰」？促統固是選舉的票房毒藥，但「統一」並不是北京的當務之急，其所需求者只是一塊下台階；台灣讓北京有「追求統一」的面子，就更能確保「維持現狀」的裡子，端視台灣人民有無這樣的智慧。

台灣的未來由台灣2300萬人決定，這是不分朝野的共識；為確保台灣人民有選擇的機會，美國是台灣安全重要的後盾與盟邦，這是國民黨不可能放棄，也與「和平統一」的宗旨不牴觸之處。如果北京連台灣確保自己有選擇的能力都不允許，那麼「和平統一」的內涵其實是要台灣投降，那麼多說也無益。（作者為自由撰稿者）