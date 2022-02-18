行政院周四通過「移工留才久用方案」，允許製造業、營造等行業移工及看護工申請永久居留，即移民。行政院宣布後，除了ptt版上零星的譏屑之聲，及林淑芬立委的反對，整體社會似乎無啥反應，令我相當驚訝。

其他國家的先例顯示，本國年輕人對開放（藍領）移民大多持反對立場，因為年輕人限於經驗，常屈就起薪低或技術門檻低的工作，容易被移民取代，成為失業一族。矛盾的是，這些工作側重體力活或長工時，也是年輕人所摒棄的，故若無移工補充人力，將造成企業或家庭的經濟損失。

在新冠肺炎肆虐下，蔡政府為維護抗疫政績，訂下成本極高的「零檢出」政策，以致新移工轉入停擺，只得開放移民以減緩缺工危機。經濟學原理告訴我們，增加勞動力雖可解決缺工問題，但薪資福利將無法改善，連帶地抑制其他行業薪資上調的可能。

如果開放移民不是短期應急，又無配套措施，民進黨政府此舉無異為台灣社會埋下一顆原子彈。移民社會需要的是開放與容納的文化，這恰恰與民進黨為了抗疫及萬年執政所發展的「鎖國主義」及「反中情結」不相容。即使有自由主義因子的西方文明都因移民而產生了劇烈的種族衝突，例如美國川普具煽動性的仇恨移民言論；而德國對土耳其移工的排斥，也醞釀了新納粹主義。

民進黨總以為「反中情結」僅針對大陸而已，殊不知台灣自始至終都是其嗤之以鼻的單一漢文化，尤其是骨子裡自命東亞文化的上流，周邊（東南亞）國家皆屬文化侍從。過去台灣人僅哈日，好不容易經過韓劇20年的教化，才開始接受韓流，但要接納印尼、泰國文化，無異台灣的文化大革命。

更重要的是移民權利。當東南亞移民漸漸組成台灣社會的第五族群，甚或超過原住民人口時，其權益包含參政權如何保障？到目前為止，立法院只有過二位新住民立委點綴門面而己。然而若未來移民已有選舉實力，甚或逐鹿中央，漢文化薰陶下的台灣人真的能打從心底接受嗎？

歐巴馬入主白宮正是川普2016年可以致勝的原罪。民進黨的108課綱僅著重用台灣本土主義打掉中國權威，進而獨尊台灣漢文化，但並沒有培養學生關於東南亞國家文化與歷史的素養。這絕非危言聳聽，民進黨沒有配套措施的移民政策，可能造成台灣史無前例的族群紛爭。

民進黨急就章的移民政策正凸顯其唯一價值就是反中，其餘如「居住正義」、「世代正義」都是騙年輕人選票的口號。民進黨施政越來越像計畫經濟：高成本的零檢出防疫、施打疫苗採配給制、衛生紙與蛋缺貨造成民眾排隊限購，但因反中，所有的施政錯誤皆可合理化。（作者為元智大學資訊管理學系教授）