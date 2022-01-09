候選人顏寬恒8時許抵達投開票所，投下象徵勝利的一票。（陳淑娥攝）

候選人顏寬恒8時許抵達投開票所，投下象徵勝利的一票。（陳淑娥攝）

顏清標會投票嗎？傳戶籍在大甲「不是選民」 顏寬恒這麼說

台中市第二選區立委補選今天投票，候選人顏寬恒8時許抵達投開票所，投下象徵勝利的一票，顏受訪時指出，「我對自己有信心」，至於父親顏清標還在醫院，他說家人一定是全力做他後盾。據悉，顏清標戶籍早就遷至大甲區，不會出面投票。

今天天氣相當晴朗，早上8點不到，已有民眾在沙鹿區三鹿里保安宮附近投票所現場等待投票，由一名年輕女子搶頭香，接著選民魚貫而入投下神聖一票。

顏寬恒8時許抵達現場，他進入投票所領取選票，接著投下神聖一票。顏受訪時指出，經過昨晚的努力，目前心情很平靜，父親目前還在醫院，恢復狀況也很好，家人一定是全力地做後盾，至於顏清標會不會出面投票以及晚間去總部看開票結果？他僅說，希望父親多多休息。

據悉，顏清標戶籍早就遷至大甲區，所以應該是不具中二選區選民資格，也就是不會出面投票。

顏寬恒表示，父親昨晚也是關心說，大家已經盡力了，希望補選大家踴躍投票。對於這場補選，顏寬恒說，「我對自己有信心」，早一點投票，可以把平常該做的事做好，父親目前按照醫生指示，他也會去探視爸爸。

顏寬恒今天獨自前往投票說，他說，他都是這樣，因為投開票所不一定在同一個地方。

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