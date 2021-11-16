參山處花了3千萬元重新整修東村宿舍，環境幽靜。（謝明俊攝）

東村宿舍是1棟標準的日式木造平房。（謝明俊攝）

東村宿舍於2008年被苗栗縣政府登錄為歷史建築。（謝明俊攝）

東村宿舍活化再營運提供住宿服務。（謝明俊攝）

許多南庄當地長輩聽東村宿舍重新開業，紛紛前往探看。（謝明俊攝）

東村宿舍的浴廁是獨棟建築。（謝明俊攝）

日據時代，日人在南庄進行大規模的煉腦及伐木作業，在南庄鄉東村老街上設置樟腦事務分駐所，並為官員興建日式宿舍，後移交為林務局宿舍，荒廢多年後，參山國家風景管理處為活化這棟歷史建築，爭取由林務局移撥給參山處管理，花了3千萬元整修後，近日將對外重新開業，提供遊客不同的旅遊印象。

參山處代理處長曹忠猷說，東村宿舍建於1935年，是日據時期台灣總督府專賣局樟腦產銷體系開設的分駐事務所，見證南庄樟腦、林業興衰史。宿舍占地約有180坪，房屋分前後兩棟以及獨棟浴廁，約有55坪，提供給事務所主任及巡視員居住。因此，建築物兼具辦公及住家的複合式機能特色，後於2008年被苗栗縣政府登錄為歷史建築。

台灣光復後，東村宿舍移由林務局管理，成為林務局巡山員的辦公室及宿舍，許多南庄當地人都對這棟日式建築有著懷舊的感情，但後來因林業轉型，老巡山員逐漸凋零，後代遷離宿舍，使得宿舍閒置多年，荒廢一片。

參山處為保存地方歷史記憶及串聯南庄旅遊動線，2018年由林務局移撥取得產權後，花了2年時間，3千萬元經費，將全部建築重新修整，至去年底完工後，參山處接續研擬活化營運計畫，最後選擇由南庄觀光協會承接營運。

參山處在新修建庭園中，特別以竹編工藝及螢火蟲生態等在地特色編製燈籠，結合象徵祈願與祝福的日式繪馬造型構架營造氛圍，希望為南庄地區再添旅遊亮點，保存在地歷史記憶外擴大推廣文化觀光效益。將提供住宿、文創商品展售及觀光諮詢等旅遊服務。復舊修護的建築風格充滿濃濃日式東洋風，11月28日正式開幕後可望成為南庄新的打卡點。