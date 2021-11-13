受到疫情影響，國定民俗台南「西港刈香」已在8月4日低調完成「送王」（燒王船），未能參加送王的信眾心中難免有遺憾，為此西港商圈特別打造一艘長17尺、寬5.5尺的「王船」花車，在13日「攜西港文化祭」踩街遊行，讓民眾再次體驗到拉王船的感動。

眾人拉著「王船」花車踩街，體驗國定民俗「西港刈香」燒王船時的感動。（張毓翎攝）

3年1科的「西港刈香」，自1784年至今已有200多年歲月從未間斷，可是今年5月因新冠肺炎影響，西港慶安宮只能中斷遶境等相關活動，由於「送王」是當中重要的儀式，這次因疫情從簡辦理，讓不少信眾都非常惋惜，好像有一種心願未了的感覺。

來自台南鹽水的謝小弟扮成西港慶安宮的范將軍參加踩街，直呼超新鮮。（張毓翎攝）

為了讓鄉親再次感受到西港刈香的文化和歷史，今年的「攜西港文化祭」，西港商圈以「回刈」為主題，將文化祭融入刈香元素，規畫「王船展覽」、「剪紙展覽」及「彩盤展覽」等3大主題展區，期望讓廟口再次熱鬧。

不少孩童打扮成Q版八家將參加踩街。（張毓翎攝）

13日活動上，除了有剪紙、彩盤展覽與80攤好物美食市集，重頭戲遊行踩街在下午4點熱鬧登場，數十人拉動著王船，繞行西港市區街道，王船上還有工作人員在沿途分撒糖果，讓民眾爭相撿拾「吃平安」。

不少大朋友幫小朋友打扮八家將等Q版陣頭角色參加踩街，來自台南鹽水的10歲謝小弟特別扮成西港慶安宮的范將軍參加踩街，直呼「超新鮮、下次還要來玩！」；謝小弟媽媽說，孩子從小看藝陣文化，但從未實際參與，這次踩街能穿上特製服裝，臉上還有臉譜彩繪，讓孩子興奮無比。