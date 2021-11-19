屏東鹽埔籍「盛億祥」漁船18日被發現擱淺在小琉球漁福漁港前，但卻不見船上顏姓船長，幸9小時後遭同業救起。（海巡提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東鹽埔籍「盛億祥」漁船18日被發現擱淺在小琉球漁福漁港前，但卻不見船上顏姓船長，幸9小時後遭同業救起。（海巡提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東鹽埔籍「盛億祥」漁船18日被發現擱淺在小琉球漁福漁港前，但卻不見船上顏姓船長，幸9小時後遭同業救起。（海巡提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東鹽埔籍「盛億祥」漁船18日被發現擱淺在小琉球漁福漁港前，但卻不見船上顏姓船長，海巡獲報後立即請求支援、展開陸海空搜救，歷經9小時後，東港籍「震順隆」漁船在小琉球西南方1海浬處救起顏姓船長，顏生命跡象穩定但失溫，立即送往東港輔英醫院救治。

海巡指出，18日下午7時59分，杉福安檢所發現一艘漁船於漁福漁港前方航行異常，立即派員前往查看，隨後發現該船衝擊港嘴消波塊後，擱淺於漁福港港嘴口附近，當下因考量岸際特性，由同仁利用遙控救生圈輔助登船查看，不料在船上發現船長手機，但人卻失蹤。

為此，第七巡防區馬上成立緊急應變中心，並申請空偵機、海巡艇及岸際搜索中，同時請漁業電台廣播周邊漁船協助尋找，以爭取黃金救援時間，直至19日清晨5時許，顏姓船長於小琉球西南方1海浬處由東港籍震順隆漁船救起，生命跡象穩定但有失溫及體力不濟的狀況，上岸後立即送東港輔英醫院救治。