慶祝至聖先師孔子誕辰及教師節，南投縣表揚優良教師。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

由於防疫考量，南投縣至聖先師孔子誕辰釋奠典禮，取消三獻禮及六佾舞，仍遵循古禮，過程莊嚴隆重；慶祝教師節，表揚榮獲教育部師鐸獎的漳興國小校長江坤鋕，及各類資深優良教師，感謝老師們作育桃李，無私奉獻。

縣長林明溱表示，南投縣各界在埔里孔廟舉辦祭典，感念孔子對文化的貢獻，縣府非常重視學生教育，感謝所有教師的付出與奉獻，縣府會持續投入更多資源，營造更好的教育環境。

埔里昭平宮育化堂董事長黃坤練表示，往年祭孔典禮陪祭官動輒30多人，六佾舞更達上百人，因應防疫需求，今年取消獻牲禮及六佾舞等流程。

南投縣教師節表揚大會，也因疫情影響，每一獎項由每鄉鎮一位老師代表上台受獎。副縣長陳正昇表示，感謝校長、老師的用心教導，讓縣內各項競賽成績表現優異，希望持續精進教學與適性教學，鼓勵學生多元發展，落實孔子有教無類與因材施教的精神。

獲得師鐸獎的江坤鋕，深耕教育33年，兼具高度的領導力與親和力，面對教育不斷的改革與創新，帶領教師團隊營造優質教學環境，因應12年國教，他帶領學校規畫課程，建立各領域教學特色，提升教師專業教學品質，營造學生快樂學習與健康成長的校園，是教師的典範。

榮獲教育部40年資深優良教師表揚的的校長，包括南投國小張振肇、炎峰國小陳恒聰、史港國小林忠信；獲得教育部國教署「杏壇芬芳獎」教師，包括豐丘國小翁崧桓、草屯國中李秀貞、旭光高中曾彥傑、延和國中陳秀靜、三光國中莊惠芬及平和國小交通志工團。